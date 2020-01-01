حرائق ضخمة تلتهم مئات الدونمات في سلمية

جهينة نيوز

بيَّنَ رئيس وحدة الإطفاء بمدينة سلمية العقيد محمد عبد اللطيف أن يوم أمس نشبت 5 حرائق بالمدينة وريفها ساهمت الرياح القوية بتأجيجها وتوسعها.

وأوضح عبد اللطيف لصحيفة الوطن أن الحريق الأضخم هو الذي نشب شرق المدينة، وتحديداً من أراضي حي المنطار وصولاً إلى منطقة مزارع بركان، وأتت النيران على مئات الدونمات من المزروعات والأشجار المثمرة وأغلبها من الزيتون.

ولفت إلى أن الحريق الأول كان شمال شرق المدينة والثاني في قرية الصفاوي والثالث في منطقة بركان أما الحريق الرابع فكان في قرية تلتوت وأكلت النيران 50 دونماً من بقايا الحصيد، فيما كان الخامس شمال المدينة، والتهم 25 دونماً من المزروعات.