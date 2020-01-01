الرئيس الأسد يصدر عدد من المراسيم بتعيين محافظين جدد لخمس محافظات

جهينة نيوز

اصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 127 للعام 2020 القاضي بإنهاء تعيين السيد عامر إبراهيم العشي محافظا لمحافظة السويداء.. ونقل السيد همام صادق دبيات محافظ القنيطرة وتعيينه محافظا لمحافظة السويداء.

كما اصدر .. المرسوم رقم 128 للعام 2020 القاضي بإنهاء العمل بالمرسوم رقم 383 للعام 2018 المتضمن اسناد وظيفة معاون وزير السياحة للسيد بسام ممدوح بارسيك.. وتعيينه محافظا لمحافظة حمص.

والمرسوم رقم 129 للعام 2020 القاضي بتعيين السيد محمد طارق زياد كريشاتي محافظا لمحافظة القنيطرة.

والمرسوم رقم 130 للعام 2020 القاضي بإنهاء تعيين السيد محمد خالد الهنوس محافظا لمحافظة درعا وتعيين السيد مروان إبراهيم شربك محافظا لمحافظة درعا.

والمرسوم رقم 131 للعام 2020 القاضي بإنهاء تعيين السيد جايز سوادة الحمود الموسي محافظا لمحافظة الحسكة وتعيين السيد غسان حليم خليل محافظا لمحافظة الحسكة.