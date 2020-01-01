غضب مصري إثر ترويع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

جهينة نيوز:

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية متابعتها ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من قيام شابين بترويع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بكلب مفترس على سطح منزل.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، إدارات التأهيل الاجتماعي والأسرة والطفولة وأعضاء الضبطية القضائية بالوزارة، بتقديم بلاغ للنائب العام، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها حماية حق الطفل وردع الشابين المتورطين في الفيديو المتداول.

وأكدت الوزيرة المصرية أنّ الوزارة لن تسمح بانتهاك حقوق أي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو ترويعه أو التنمر عليه، أو الاعتداء عليه، لفظياً أو جسدياً أو معنوياً.

وأردفت: قانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ونصوص الدستور المصري تجرم ما تم تداوله، وستسعي الوزارة لضمان حصول المتورطين في واقعة ترويع الطفل على أشد عقوبة ينص عليها القانون.