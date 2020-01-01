الصحة العالمية تحذر: كورونا يهدد الملايين في اليمن

جهينة نيوز:

قالت منظمة الصحة العالمية، إن عمال الرعاية الصحية في اليمن يصارعون نظاماً صحياً هشاً، وشبح تفش كارثي لوباء كورونا (كوفيد 19) يهدد الملايين.

وأشارت المنظمة في بيان إلى أنها لن تتمكن من إنقاذ حياة ملايين الأبرياء في اليمن من الكارثة المحتملة من تفشي كورونا إلا بالتضامن والعمل.

وأكدت المنظمة أنّ انخفاض القدرة التشغيلية لخمسين في المئة من المرافق الصحية التي ما تزال تعمل في اليمن يؤثّر في إنتاجية العاملين الصحيين وينهك قواهم.

ودعا ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن ألطاف موساني جميع الأطراف وجميع الشركاء والسلطات الصحية إلى حماية العمل الحيوي لمنظمومة الأمم المتحدة في اليمن.