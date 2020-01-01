قانون جديد يغيّر وجه الرياضة العراقية..

جهينة نيوز:

أكد وزير الشباب والرياضة في العراق عدنان درجال أنّ المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً كبيراً على المستوى الرياضي في العراق.

وقال درجال خلال زيارته إلى محافظة نينوى وبحسب بيان إن الوزارة لديها رؤية مستقبلية من خلال تشريع قانون الرياضة الموحد الذي يضم في فقراته قوانين الأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، واللجنة الأولمبية، واللجنة الباراولمبية، فضلاً عن تعديل قانون وزارة الشباب والرياضية.

وبيّن أن الحكومة لديها رؤية هي الأخرى بشأن العمل الرياضي والشبابي وقانون الرواد، وقال: أرجو من السادة نواب الشعب المساعدة بشأن قانون الاستثمار الرياضي، ولاسيما أن العراق يمرّ بظروف اقتصادية صعبة، ويجب أن يتحول القطاع الرياضي إلى قطاع مختلط في المرحلة المقبلة ومن ثم يتحول إلى القطاع الخاص، ويتزامن ذلك مع إنشاء المحكمة الرياضية كواحدة من المشاريع المستقبلية.

وأضاف الوزير: شريحة الشباب في العراق تشكّل مانسبته 65% من السكان وتترواح مابين 25 إلى 30 مليون شخص ويتوجب إعادة بنائهم وتأهيلهم، ومسؤوليتنا كبيرة لوجود خطر كبير يهدد هذه الشريحة، وعلى الدولة الاهتمام بالقطاع الشبابي والعملية التربوية والعلمية والثقافية والصحية وبقية الخدمات، وأنّ هذه القطاعات مهمة لبناء الإنسان وإعداد الخطط والبرامج، وسأطلب من مجلس الوزراء في جلسته المقبلة إعداد خطط مع الأخذ بالاعتبار خصوصية كل محافظة، واللجنة المقترحة تتألف من وزارات التربية، والتعليم العالي، والشباب والرياضة، والثقافة ، والصحة والبيئة، وكل وزارة تضع برامجها وتنفذها من خلال ملاكاتها وباشراف وزارة الشباب والرياضة ليكون العمل متكاملاً والمخرجات تسهم في دفع عجلة التقدم إلى الأمام.