لبنان يتسلم من اليونيفيل 3 سوادنيين حاولوا دخول الأراضي المحتلة

جهينة نيوز:

تسلم الجيش اللبناني من اليونيفيل السودانيين الثلاثة الذين حاولوا الدخول إلى الأراضي المحتلة، واعتقلهم الجيش الإسرائيلي قرب السياج في "خلة وردة" غرب عيتا الشعب.

وتبيّن أن 13 سوادنياً انتشروا في المنطقة الحدودية بهدف العبور إلى الأراضي المحتلة اعتقل منهم اثنان في حولا، ويتم البحث عن 8 سودانيين آخرين سيحاولون عبور السياج.

وفي وقت سابق، أفادت معلومات صحافية بأن دورية من مكتب مخابرات مرجعيون، أوقفت عند الثانية بعد منتصف الليل، سودانيين لدى محاولتهما اجتياز السياج التقني في وادي حولا، بهدف الدخول إلى الأراضي المحتلة وسلمتهما إلى الشرطة العسكرية لإجراء المقتضى القانوني في حقهما.