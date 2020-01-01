رداً على ترامب.. هونغ كونغ: لانخضع للتهديد وسنمضي قدماً

جهينة نيوز:

بعد ساعات من تصريح ترامب بإنهاء المعاملة الخاصة لهونغ كونغ ومعاقبة بعض مسؤوليها، أكدت سلطات المدينة بأنها لا تخضع للتهديد وتعتزم ‬‬‬المضي قدماً في تطبيق القوانين الأمنية الجديدة.

وقال جون لي، وزير الأمن بالمدينة: لا أعتقد أنهم سينجحون في استخدام أي وسيلة لتهديد الحكومة، لأننا نؤمن بأن ما نفعله هو الصواب.

ورأت وزيرة العدل في هونغ كونغ، تيريزا تشنغ، أن الأساس الذي يستند إليه ترامب خاطئ تماماً وغير صحيح، مشيرةً إلى أنّ الحاجة لقوانين الأمن القومي (الصينية) مسألة مشروعة وضرورية.

وفي واحدة من أشد تصريحاته حتى الآن قال ترامب، أمس، إن الصين أخلت بوعودها بشأن الحكم الذاتي في هونغ كونغ عندما أصدرت تشريعاً يتعلق بالأمن القومي، وإن المدينة لم تعد تحظى بالمزايا الاقتصادية الأمريكية، مضيفاً أن واشنطن قد تفرض عقوبات على أفراد تعدهم مسؤولين عن خنق تام لحرية هونغ كونغ.

وكان البرلمان الصيني قد وافق الأسبوع الماضي على سن قانون الأمن لهونغ كونغ للحد من التحريض والانفصال والإرهاب والتدخل الخارجي، وتصر السلطات في بكين وهونغ كونغ على أن التشريع لن يستهدف سوى عدد صغير من "مثيري الشغب" الذين يهددون أمن الصين القومي.

وتوجد في هونغ كونغ مكاتب أكثر من 1300 شركة أمريكية ويعمل بها نحو 100 ألف موظف.