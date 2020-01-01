تمديد حظر الأسلحة على جنوب السودان حتى أيار 2021

جهينة نيوز:

تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يقضي بتمديد الحظر على الأسلحة والعقوبات الفردية المفروضة على جمهورية جنوب السودان حتى أيار 2021 رغم تحفظات روسيا والصين وجنوب إفريقيا.

وحصل القرار الذي أعدته الولايات المتحدة على 12 صوتاً، فيما امتنعت روسيا والصين وجنوب إفريقيا عن التصويت.

ومع تمديد العقوبات حتى 31 أيار 2021، قرر مجلس الأمن مراجعة القرار في 15 أيلول 2020 على أبعد تقدير، وجاء في القرار أن المجلس يعبر عن استعداده لدراسة تدابير التكييف، بما في ذلك تعديلات وتعليق ورفع أو تعزيز عقوبات بحسب الوضع.

من جهتها، رحّبت منظمة العفو الدولية في بيان الجمعة بتجديد قرار حظر الأسلحة هذا.

وفي هذا الشأن، قالت مسؤولة في المنظمة ديبروسي موشينا: من الضروري الحدّ من تدفق الأسلحة المستخدمة لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان وتجاوزات، داعيةً كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تطبيق الحظر.