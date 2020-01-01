مسمار: الفلسطينيون والعرب أمام وضع صعب جداً

جهينة نيوز:

أكد رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني، الدكتور خالد جميل مسمار في حديث لإذاعة "صوت العرب"، اليوم، أن الفلسطينيين والعرب أمام وضع صعب جداً خلال هذه الفترة ولاسيما بعد إعلان حكومة الكيان الصهيوني برئاسة بنيامين نتنياهو عن عزمها ضم الأغوار وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة بالتدريج، ما جعل القيادة الفلسطينية تعلن عن أنها في حل من كل الاتفاقات التي أبرمت مع "إسرائيل"، ومع الولايات المتحدة التي ترعى وتدعم بكل إمكانياتها الكيان المحتل.

وفيما يتعلق بالموقف الأوروبي، أكد مسمار أن الاتصال الهاتفي بين رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور محمد اشتية ومبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام، اليوم، يأتي في سياق الموقف الأوروبي الرافض لهذه النوايا، وهو موقف شجاع تدعمه القيادة الفلسطينية وتطالب باكثر من ذلك، بفرض عقوبات على هذا الكيان المحتل، ومحاكمة قادته بتهم جرائم الحرب التي اقترفوها بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنه يجب يكون هناك ما يرى على الأرض من إجراءات وقرارات حقيقية لمواجهة خطط هذا الكيان الصهيوني.

وقال مسمار: الموقف الأمريكي منحاز انحيازاً كاملًا لـ"إسرائيل" وهذا ما لا نستطيع نحن كفلسطينيين تغييره، لكن نستطيع رفض رعاية الولايات المتحدة لوحدها عملية السلام بل نطالب أن تكون الراعية ممثلة من أطراف دولية عدّة على رأسها الأمم المتحدة والرباعية الدولية، من أجل الإسراع في عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية على أساس الشرعية والقرارات الدولية ذات الشأن خاصة قرار (181)؛ الذي أقيمت على أساسه دولة الكيان الصهيوني، ولم ينفذ الشق الثاني من القرار وهو الدولة الفلسطينية والتي نطالب الدول وعلى رأسهم دول الاتحاد الأوروبي بتبني تنفيذه، حتى يفضي لحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات الصهيونية المتكررة، والتي ستؤثر حتماً على أمن واستقرار المنطقة بل العالم أجمع.

كما طالب مسمار الدول العربية اتخاذ موقف واضح وصريح ضد الكيان الصهيوني بما لدى بعض هذه الدول من إمكانات ضخمة تؤثر على سياسة الإدارة الأمريكية المنحازة كلياً لدولة الإحتلال، كما طالب بإدانة حملات التطبيع المجانية التي يروج لها "نتنياهو وفريقه" لكسب مواقف سياسية داخلية، ولبناء رصيد شعبي داخل الكيان المحتل بعد اتهامات الفساد الذي طالته وطالت فريقه.