أنباء متضاربة حول وفاة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

جهينة نيوز:

تداولت مواقع محلية في اليمن، وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الجمعة، أنباء عن وفاة الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي، بمقر إقامته في الرياض.

وغرّد السياسي اليمني عصام شريم، أمس، على حسابه في تويتر كاتباً: يبدو أن هناك فاجعة خلال ساعات أو أيام قليلة ستعلن عنها حكومة المستقيل هادي، مضيفاً: إنا لله وإنا إليه راجعون.

من جهته، أكد النائب علي عشال تلك المخاوف عن حدث ما يعصف بحكومة هادي في الرياض.

وكتب عشال على صفحته على فيسبوك مقولة للإمام الغزالي، تقول: هناك ساعة حرجة، يبلغ الباطل فيها ذروة قوته، ويبلغ الحق فيها أقصى محنته.. الثبات في هذه الساعة الشديدة هو نقطة التحوّل.

واختلفت تكهنات البعض في مغزى هذه التغريدات حيث توقع البعض أن وزير الدفاع وأركان حربه قد قضوا بالغارة الصاروخية الاخيرة لأنصارالله على مأرب.

بينما توقّع آخرون بأن يكون الرئيس المستقيل هادي قد فارق الحياة ولاسيما في ظل عدم ظهوره المتلفز خلال الأيام الماضية.

من جهة أخرى، نفت مصادر يمنية مطلعة، مساء الجمعة 29 أيار، الأنباء التي تحدثت عن وفاة عبد ربه منصور هادي، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض.

وقالت المصادر لـ"مأرب برس"، مفضّلة عدم الكشف عن هويتها، لكونها غير مخولة بالحديث للإعلام، إن منصور هادي بصحة جيدة.