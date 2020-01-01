روحاني: على المواطنين نقل جزء من حياتهم إلى الفضاء الافتراضي مدةً طويلة

جهينة نيوز:

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الحياة في البلاد لن تعود قريباً إلى ما كانت عليه قبل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، اليوم السبت: على المواطنين نقل جزء من حياتهم إلى الفضاء الافتراضي مدةً طويلة.

ودعا الرئيس روحاني المواطنين إلى التقيد أكثر بالبروتوكولات الصحية، مشيراً إلى أن بعض الأقاليم الإيرانية لا تزال في وضع صحي حاد.

كما لفت روحاني إلى أنه تقرر إعادة فتح المساجد في كل أنحاء البلاد.

هذا وسمحت إيران بعودة الدوام في الدوائر الرسمية في البلاد بكامل الموظفين، مع تحديد ساعات العمل من 7:30 صباحاً إلى 14:30 بعد الظهر.

ويعفي القرار من الدوام الموظفين المصابين بفيروس كورونا، أو الذين يعانون أمراضاً مزمنة، ويشمل كذلك إقليم خوزستان الذي لا يزال الوضع الصحي فيه، بسبب انتشار الوباء عند الخط الأحمر.

إلى ذلك، بلغ إجمالي المصابين بكورونا في البلاد 146 668 مصاباً، تعافى منهم 114 931 حالة، وتوفي 7 677 شخصاً.