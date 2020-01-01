آل الشيخ في تلميح إلى خلافه مع الأهلي: صبرت كثيراً ولا أمل

جهينة نيوز:

أثار رئيس هيئة الترفيه السعودية والرئيس الشرفي لنادي الأهلي المصري لكرة القدم، تركي آل الشيخ، حالة من الجدل بعد نشره تدوينة غامضة.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه في "فيسبوك": إذا كان القرار بيد إدارة لاتريد مصلحة النادي وتعطل أي عمل يصب في مصلحة النادي.. وصبرت عليها كثيراً لكن من الواضح أنها لن تغير شيئاً.

وأكمل رئيس نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم: الحمد الله لدي نادٍ في أوروبا! والباب الذي يأتي منه الريح الأفضل إغلاقه حتى يأتي رجال يقدرون الرجال!.

ولم يوضح رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، الجهة المقصودة من التدوينة الغامضة، لكن تقارير إعلامية عدّتها تلميحاً إلى تجدد الخلاف بينه وبين إدارة نادي الأهلي المصري.