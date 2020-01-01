إثر نوبة قلبية... الفنان حسن حسني يسدل الستار

جهينة نيوز:

توفي الفنان المصري الكبير حسن حسني، فجر اليوم، بعد أزمة قلبية مفاجئة حسبما أفاد فنانون مصريون زملاء للراحل.

ولد الراحل حسن حسني في حي القلعة لأب مقاول مباني، توفيت والدته وهو في السادسة من العمر، تلقى تعليمه في مدرسة الرضوانية الإبتدائية وحصل على شهادة التوجيهية عام 1959، مثّل في مسرح المدرسة وحصل على العديد من الميداليات، ثم انضم إلى المسرح العسكري ثم إلى المسرح القومي، لمع في مسرحية كلام فارغ، وقام بالعديد من البطولات المسرحية منها (حزمني يا، قشطة وعسل، جوز ولوز، أولاد ريا وسكينة، على الرصيف، سكر زيادة، المحبة الحمراء).

من المسلسلات التي عمل بها: أبنائي الأعزاء شكراً، السبنسة، جواري بلا قيود، ناس مودرن، بوابة الحلواني، المال والبنون، ونال جائزة من مهرجان الأفلام الروائية عن فيلم "دماء على الإسفلت" وهو من أكثر الممثلين نشاطاً وحضوراً في العقدين الأخيرين، حيث قام بتمثيل كل الأدوار من الكوميدي إلى الفلاح ورجل الأعمال.