إغلاق البيت الأبيض بسبب الاحتجاجات على مقتل فلويد

جهينة نيوز:

أصدرت قوات الخدمة السرية في الولايات المتحدة قراراً بإغلاق البيت الأبيض بسبب الاحتجاجات خارج البوابات على قتل الشرطة جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنّه ومع وصول المتظاهرين إلى شارع بنسلفانيا لافاييت بارك تم إغلاق البيت الأبيض بالإضافة إلى قاعة المؤتمرات الصحفية ومكاتب الصحفيين، مشيرةً إلى أن ضباط الخدمة السرية لم يسمحوا لأحد بالخروج منه.

وأجج مقتل فلويد الغضب في أماكن عدّة بالولايات المتحدة وخرجت تظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول الفيديو كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين وأحرقت العديد من السيارات والمنشآت لكن رغم الطابع العنصري الواضح للجريمة اكتفى القضاء في ولاية مينيابوليس بتوجيه تهمة "القتل غير المتعمد" إلى الشرطي الذي قتل فلويد.