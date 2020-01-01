زاخاروفا: إنهاء واشنطن العلاقة مع الصحة العالمية ضربة للشرعية الدولية

جهينة نيوز:

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن قرار واشنطن إنهاء العلاقة مع منظمة الصحة العالمية ضربة للشرعية الدولية والتعاون في هذا المجال في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى الوحدة لمكافحة فيروس كورونا.

ونقلت "سبوتنيك" عن المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا قولها في ساعة متأخرة من يوم أمس خلال إحاطة إعلامية: في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى تعزيز الجهود في مكافحة الوباء تضرب واشنطن الأسس القانونية الدولية للتعاون في قطاع الرعاية الصحية، متسائلةً: ما الذي يمكن للولايات المتحدة أن تقدمه للعالم في المقابل.

وختمت زاخاروفا حديثها بالقول: صورة محزنة تفتحها نظم الرعاية الصحية الأمريكية بفترة الوباء لا تترك لواشنطن أي فرصة للتحدث عن القيادة في هذا المجال.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أمس، عن وقف كل علاقات الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية على الرغم من استمرار جائحة فيروس كورونا.