أبراج 30-5

جهينة نيوز_خاص:

مولود اليوم:

يحب المعرفة ومزاجي ورفيق جيد ويقدر الاكتشاف وكل يوم لديه شيء جديد، ويهوى المناقشات ومتحدث ويفرض رأيه ويمتلك موهبة وواسع الخيال ولايخاف المجازفة.

للبعض نهاية قصة حب بالزواج والبعض وسام أو تخرج والبعض فوز بمعركة قانونية.. حظاً سعيداً.

الحمل:

تجد نفسك بعمل مضغوط ومتراكم لاترتكبت الاخطاء حتى لاتدفع الثمن.. لاتتذمر واطلب المساعدة وخفف من الزيارات ولاتميل للكسل.. شعورك محاصر.. اصبر فهناك أخبار تخص أعمالك اليوم.

الثور:

تاثير الطاقة الإيجابية كان جيداً عليك مع ذلك كن كتوماً.. يوم جيد للاتصال وإدراك أي غفلة ولقاء الأحبة والانتباه للجديد ويوم جيد للمرح والأطفال. لامخاطر عليك اليوم.

الجوزاء:

أجواء غائمة ومسألة عائلية يوم متطلب لاتنتقد وجرّب الاتكاء على أحد أفراد العائلة وهذا لايمنع من الفتاؤل.. ماعليك اليوم غلا سماع الآراء. جو حميمي وشغل كثير وتصليح أعطال.. يوم للعائلة.

السرطان:

يوم سريع الأحداث وخطط مهنية وافكار جيدة والحظ إلى جانبك.. سفر قصير وتكشف أسرار.. يوم تخف فيه التوترات ولاتخاصم لأن الحركة لك اليوم.

الأسد:

مرتاح والأجواء إيجابية وتوسيع آفاق وربما تحصل عىل مكسب مالي.. ربما هناك وعود وهدايا ودين سابق.. حدسك يساعدك.. واليوم تحقق أحلامك.

العذراء:

تنفست الصعداء وفرحت لوقوف أحد الأصدقاء إلى جانبك.. تدخل مرحلة جديدة وأمل جديد.. يوم لراحة البال وينجذب الطرف الآخر لك لأن القمر في برجك اليوم.

الميزان:

بدأت بالملل لذلك إياك الضغط على الأحداث واترك الأمور على طبيعتها، يوم بطيء وخالي من الطاقة.. الجأ إلى الراحة حتى تستعيد نشاطك وتحل مشكلاتك.. انتبه من الحسد والنميمة.

العقرب:

شعبيتك بتصاعد وتجد حفاوة وتناقش وتجد حلاً لمشكلة تشغل بالك.. يوم جيد لسماع خبر يرضيك.. تشعر بحرية الدعوات وتتعرف على شخص مميز أو تلتقي بشخص قديم لم تره منذ زمن.

القوس:

من الصباح لديك عمل كثير وتتعرض لبعض المشكلات نتيجة إهمالك.. كن حكيماً واضغط على نفسك ولاتتحمس للأشخاص الجدد.. يوم تحضيري لا ارتجالي لأنه ربما لديك إحباط من الآخرين.

الجدي:

تتهيأ للقاءات رومانسية واجتماعية.. اليوم تقترب من هدفك وتقوم بخطوة تحسن حالتك المادية والمعنوية.. علاقات عائلية أو سفر وتنقل وأوراق ومعاملتن وربما استقبال زوار من مسافات بعيدة.

الدلو:

تقوم بخطوة فردية مفيدة لك.. ملفات خاصة نصيحتي لك الأساليب السريعة لاتفيدك وظف مهارتك بصورة ذكية لأن نهارك يحمل أجندة خفية وحاول تذكر الماضي أفضل من الدخول بالمجهول.

الحوت:

عمل واستقرار وتغض الطرف عن أخطاء الحبيب.. أجّل المواجهة وابتسم لحياتك ولاتحمل السلم بالعرض وجرّب بناء الجسور مع من تحب وتكسب التأييد.. انتبه من مخالفة قانونية واحتمال وجود أخبار عاجلة وأحداث من الماضي.