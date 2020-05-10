مايكروسوفت تعلن عن أحدث إصدار لأنظمة ويندوز

جهينة نيوز:

كما جرت العادة في كل شهر تقريبا، أعلنت مايكروسوفت عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة ويندوز المخصصة للحواسب المكتبية والمحمولة.

يحمل الإصدار الجديد Windows 10 May 2020 للمستخدمين العديد من الميزات الجديدة، منها دمج نظام ويندوز الفرعي مع نظام Linux2، ما سيساعد المطورين بشكل أفضل على إدخال تغيرات وتحسينات جديدة على أنظمة تشغيل الحواسب.

كما أتى هذا التحديث بتحسينات كبيرة للمساعد الصوتي "كورتانا"، إذ أصبح بالإمكان فصله عن شريط المهام في الحاسب، وحصل هذه المساعد على عبارات بحث إضافية تسهل على المستخدم عملية اليحث عن الأخبار أو الاطلاع على حالة الطقس على سبيل المثال.

وحمل هذا التحديث للمستخدمين أيضا إمكانيات إضافية لإعادة تسمية الأجهزة على سطح المكتب الافتراضي، كما عالج بعض المشكلات التي كانت تؤرق المستخدمين أثناء محاولتهم ربط حواسبهم مع الأجهزة الأخرى عبر البلوتوث.

ولتحميل التحديث الجديد في الحواسب ينبغي على المستخدم التوجه إلى قائمة الإعدادات Settings، ومن ثم الضغط على خيار Update & Security، وبعدها خيار Windows Update.

المصدر: cnet