قريباً.. مكالمات صوتية مجانية في "Gmail"

جهينة نيوز:

كشفت شركة غوغل النقاب عن تقديمها ميزة جديدة ومهمة لمستخدمي "جي ميل" وذلك من خلال استخدام خاصية Google Voice، أو ما يُعرف المكالمات الصصوتية

وبحسب موقع "engadget" الإلكتروني المتخصص في الأخبار التقنية، فستمكن الشركة المستخدمين خلال وقت قريب من إجراء المكالمات واستلامها مباشرة عبر Gmail، بدلا من الانتقال إلى علامة تبويب أو تطبيق آخر للقيام بذلك.

وأوضح الموقع أنه من المنتظر أن يظهر رمز الصوت على المتصفح إلى جانب إضافات G Suite الأخرى لـ Gmail على يمين الشاشة، على أن تطرح هذه الميزة في 3 حزيران القادم، وقد يستغرق الأمر يومين للوصول إلى البريد الوارد، وستكون متاحة على الويب في الأجهزة التي تستخدم iOS و Android.

وأشار الموقع الإلكتروني التقني إلى أنه يمكن لمستخدمي غوغل الآن، تحويل المكالمات باستخدام تطبيقات Google Voice للهواتف والويب، وستقدم الشركة اقتراحات لأشخاص قد ترغب في تحويل مكالمة إليهم، بدلاً من ذلك يمكن البحث أيضا عن جهة اتصال أو رقم هاتف شخص ما يدوياً.