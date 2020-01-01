اتفاق مصري - قبرصي بخصوص الوضع في ليبيا

جهينة نيوز:

بحث الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" مع نظيره القبرصي "نيكول آنستسيادس" اليوم الجمعة، تطورات الأوضاع الأخيرة المتعلقة بالقضية الليبية.

وتوافق الرئيسان خلال اتصال هاتفي على تكثيف التنسيق في هذا الصدد، لا سيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين، إلى جانب رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص، كما بحثا بعض القضايا الاقليمية وكذلك تعزيز التعاون المشترك على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان.

هذا وشهد الاتصال تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال أمن الطاقة في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، حيث أشاد الرئيس القبرصي في هذا الإطار بالدور الحيوي والثقل السياسي لمصر في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، مؤكداً تقدير الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب.