رجاء الجداوي في تحسن مستمر من كورونا

جهينة نيوز:

كشف مصدر مطلع أن الحالة الصحية للفنانة المصرية رجاء الجداوي في تحسن مستمر، حيث تتابع نقابة المهن التمثيلية المصرية حالتها بشكل يومي مع الأطباء.

وأكد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر أنها سوف تتعافى خلال أيام مطالبًا جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكانت الفنانة الجداوي، وجهت رسالة إلى جمهورها من مستشفى عزل أبوخليفة في محافظة الإسماعيلية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الجداوي، في تسجيل صوتي أثناء مداخلة هاتفية مع "راديو مصر"، إنها تتواجد حاليا في العزل وتتلقى الرعاية اللازمة في المستشفى بمتابعة واهتمام من قبل الأطقم الطبية، مثلها مثل جميع المصابين ولا فرق بينهم، فالرعاية ليست مخصصة لأحد على حساب أحد.

ووجهت رسالة لجمهورها ومحبيها قائلة: "حبوا نفسكو وأولادكم وحبوا بلدكم خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه ده"، مشيرة إلى أن مصر لن تستطع الاستمرار في هذا الوضع اقتصاديا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل، مؤكدة أن "الجلوس في المنزل ليس ممل نهائيا، وخلينا راضين باللي حاصل وربنا يكرمكوا وخلينا نحب مصر ونحب بعض أهم حاجة".