الاحتلال يعتقل خطيب المسجد الأقصى

الجمعة, 29 أيار 2020 الساعة 15:12 | سياسة, عربي

الاحتلال يعتقل خطيب المسجد الأقصى

جهينة نيوز:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي رئيس الهيئة الإسلامية العليا في فلسطين وخطيب المسجد الأقصى الشيخ "عكرمة صبري"، بعد اقتحام منزله في مدينة القدس المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ظهر اليوم الجمعة المرابطة المقدسية "هنادي الحلواني" خلال تواجدها في منطقة باب الأسباط بالمسجد الأقصى، كما منعت الفلسطنيين من الوصول الى المسجد الأقصى ونصبت عشرات الحواجز في محيط البلدة القديمة وساحة الغزالي.

وتمكن عدد من الفلسطينيين من أداء الصلاة أمام باب الأسباط رغم القيود وانتشار جنود الاحتلال بشكل مكثف في المنطقة، حيث ومنذ ساعات صباح اليوم نصب الاحتلال عدة حواجز في أزقة وشوارع البلدة القديمة المؤدية الأقصى لمنع الفلسطينيين من الوصول للمسجد لأداء صلاة الجمعة.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا