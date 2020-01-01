الاحتلال يعتقل خطيب المسجد الأقصى

جهينة نيوز:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي رئيس الهيئة الإسلامية العليا في فلسطين وخطيب المسجد الأقصى الشيخ "عكرمة صبري"، بعد اقتحام منزله في مدينة القدس المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ظهر اليوم الجمعة المرابطة المقدسية "هنادي الحلواني" خلال تواجدها في منطقة باب الأسباط بالمسجد الأقصى، كما منعت الفلسطنيين من الوصول الى المسجد الأقصى ونصبت عشرات الحواجز في محيط البلدة القديمة وساحة الغزالي.

وتمكن عدد من الفلسطينيين من أداء الصلاة أمام باب الأسباط رغم القيود وانتشار جنود الاحتلال بشكل مكثف في المنطقة، حيث ومنذ ساعات صباح اليوم نصب الاحتلال عدة حواجز في أزقة وشوارع البلدة القديمة المؤدية الأقصى لمنع الفلسطينيين من الوصول للمسجد لأداء صلاة الجمعة.