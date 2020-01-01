البرازيل تصدر قراراً هاماً بخصوص "نيمار"

جهينة نيوز:

أصدر القضاء البرازيلي قراراً يقضي بتعليق تسديد نجم كرة القدم "نيمار" دفعة بقيمة 14.7 ملايين يورو لسلطات الضرائب في بلاده، تعود إلى الفترة التي سبقت انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني في 2013.

وأوضح القاضي في محكمة الدرجة الأولى في مدينة سانتوس بولاية ساو باولو أن قرار التعليق سيبقى قائماً حتى إشعار آخر، على خلفية أن المبلغ المطلوب من مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي دفعه، ليس محددا بشكل واضح، حيث تقدمت السلطات المحلية باستئناف للحكم.

وسبق للسلطات في سبتمبر 2015، أن جمدت ما يصل إلى 43 مليون يورو، من أصول اللاعب البرازيلي، على خلفية مخالفات ضريبية في الفترة الممتدة بين العامين 2011 و2013، مرتبطة بحقوق الصورة العائدة له في عاميه الأخيرين مع ناديه سانتوس، وفي عام 2017، توصل نيمار إلى اتفاق لحل هذه القضية، يدفع من خلاله 2.1 مليوني يورو إلى السلطات لإغلاق الملف، لكن سلطات الضرائب عادت في العام التالي وأشارت إلى أن المبلغ المطلوب من اللاعب يناهز 16 مليونا، بحسب سعر الصرف حينها.