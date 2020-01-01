الجمعية الحرفية للمصورين تضع حداً للمتطفلين على المهنة

جهينة نيوز:

أعلن رئيس الجمعية الحرفية للمصورين في حلب "أحمد حفّار" أنه سيتم منع أي مصوّر من التصوير سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، إلا بوجود بطاقة صادرة عن الجمعية الحرفية للمصورين، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الدوريات الشرطية لمنع أي مصوّر لا يحمل الرخصة من القيام بالتصوير.

وقال حفار في تصريح له لإحدى الإذاعات المحلية أن هنالك نوعان للحصول على هذه البطاقة، فإذا كان المصوّر صاحب محل فإنه يحصل على شهادة حرفيّة مع بطاقة بمثابة رخصة، أما المصوّر الهاوي فيُعتبر مصوّر جوّال ويمكن أن يحصل على بطاقة بعد عرض نماذج من الصور التي يقوم بالتقاطها على لجنة تابعة للجمعية الحرفية للمصورين، ومن ثم يحصل على بطاقة تُخوّله بأن يمارس التصوير في جميع المحافظات السورية.

وفيما يتعلق بتكلفة إصدار البطاقة أوضح حفار أنها تبلغ 25500 ليرة سورية وهي صادرة عن الاتحاد العام في دمشق، وذكر أنه بمجرد إصدار البطاقة للمصوّر فإنه ينتسب تلقائياً للجمعية الحرفية للمصورين ويمكنه بعد سنة من الانتساب أن يستفيد منها طبياً وفي حال انتسب قبل عمر 50 يحق له الاستفادة أيضاً من الصندوق التقاعدي للجمعية.

يُذكر أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة وجّهت كتاباً لجميع المحافظات ينص بعدم السماح لأي مصور بدخول صالات الأفراح والمطاعم إلا بعد الحصول على بطاقة من الجمعيات الحرفية للمصورين، وذلك لضبط عمل المصورين المتطفلين على المهنة.