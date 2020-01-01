تصعيد جديد..الصين تُحذر الولايات المتحدة من التدخل بشؤون هونغ كونغ

جهينة نيوز:

أعلنت الخارجية الصينية استعداد الصين لاتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة إذا استمرت الأخيرة في التدخل في شؤون هونغ كونغ.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الصينية الولايات المتحدة، للتوقف الفوري عن ما أسماه بالتلاعبات السياسية بشأن هونغ كونغ بعد طلب واشنطن مناقشة مشروع قانون صيني يخص أمن هونغ كونغ في مجلس الأمن الدولي، قائلاً: (الولايات المتحدة تتدخل بطريقة صارخة في شؤون الصين بطلبها بحث هذه المسألة -مشروع القانون الصيني حول أمن هونغ كونغ- في مجلس الأمن الدولي.. ندعو الولايات المتحدة للتوقف الفوري عن التلاعبات السياسية).

وأضاف: (يتعين على الولايات المتحدة التوقف فورا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ، وإذا أصرت على مواصلة التدخل، فإن الصين مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة).

من جهتها دعت سلطات هونغ كونغ المحلية الولايات المتحدة للنأي بنفسها عن الجدال الداخلي بشأن قوانين الأمن القومي الجديدة التي ستفرضها الصين، مُحذرةً واشنطن من أن سحب الوضع الخاص الذي تحظى به المدينة بموجب القانون الأمريكي قد يحدث أثرا عكسيا على اقتصاد الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم الجمعة، رده إزاء إقرار البرلمان الصيني تشريعا أمنيا بخصوص هونغ كونغ يخشى كثير من السياسيين والدبلوماسيين والمستثمرين أن يقوض حرياتها.