الإصابة 122 المسجلة بفيروس كورونا لرجل خمسيني من السويداء

جهينة نيوز:

أعلن مدير صحة السويداء د.نزار مهنا أن الإصابة المسجلة بفيروس كورونا يوم أمس، والتي حملت رقم 122 سُجلت في محافظة السويداء وهي لأحد الأشخاص القادمين من الكويت ظهرت نتيجة التحليل الأولية له سلبية، وبعد إخراجه من الحجر قامت الفرق الطبية في مديرية الصحة بمتابعته منذ لحظة مغادرته الحجر وألزمته بالحجر الذاتي لمدة 14 يوم، وبعد ظهور أعراض عليه أخذت له مسحة وتبين أنه يحمل الفيروس، وهو الآن في قسم العزل الطبي.

وأضاف مهنا في تصريح لوسائل إعلام محلية، أنه من الطبيعي أن تتغير نتيجة التحليل وهذا يحدث في كل دول العالم وما نقوم به هو متابعة كل الأشخاص القادمين من الخارج وتأكيد الحجر لمدة 14 يوم إضافية.

ونوه مهنا إلى أن الشخص المصاب هو رجل خمسيني وهو غير مُخالط، وتقوم مديرية الصحة بمراقبة وضع ابنه الصحي للتأكد من عدم انتقال العدوى له رغم أنه لم يخالطه.