طوكيو تخفيف من إجراءات قيود العزل العام

جهينة نيوز:

اعلنت يوريكو كويكي حاكمة مدينة طوكيو أنه سيتم اتخاذ مزيد من الإجراءات لتخفيف القيود التي فرضت للحد من تفشي فيروس كورونا في العاصمة اليابانية اعتبارًا من يوم الإثنين.

وأضافت كويكي في مؤتمر صحافي الجمعة، أنه سيتم السماح للمدارس وصالات اللياقة البدنية والمسارح بإعادة فتح أبوابها ضمن منشآت أخرى في عملية مرحلية لتخفيف إجراءات العزل العام.

ونقلت كويكي عن توصيات اللجنة المعنية أن المدينة يمكنها “الانتقال إلى الخطوة التالية من التخفيف التدريجي للقيود ما دامت طوكيو تتخذ الاحتياطات الضرورية لاحتواء تفشي الفيروس”.

ورفعت اليابان حالة الطوارئ في طوكيو هذا الأسبوع مع تراجع حالات الإصابة اليومية. وسجلت اليابان نحو 17 ألف حالة إصابة ونحو 900 وفاة بالفيروس.