الصين تعتزم تمديد قيودها على رحلات الطيران الدولية

جهينة نيوز:

أعلنت السفارة الأميركية في بكين أن سلطات الطيران المدني الصينية تعتزم تمديد قيودها على الرحلات الدولية حتى 30 حزيران في إطار مساعيها لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

واتهمت واشنطن الأسبوع الماضي بكين بجعل استئناف خدمة الطيران إلى الصين مستحيلا على شركات الطيران الأميركية. وجاء في أمر أصدرته وزارة النقل الأميركية ونشرته على موقع حكومي على الإنترنت أن شركتي دلتا إير لاينز ويونايتد إيرلاينز تريدان استئناف الرحلات للصين في حزيران.

وردا على سؤال عن تقرير السفارة الأميركية قال مسؤول بالقسم الإعلامي بهيئة الطيران المدني الصينية إنه لم يطرأ تغير على القواعد الحالية.