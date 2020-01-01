أبراج الجمعة 29 أيار مع سمر عمران

جهينة- خاص:

مولود 29 أيار: شخصية جذابة، مميز، حيوي، نشيط، حماسي مقابل كل عمل يقوم فيه، يمتع بإرادة حاسمة، الخوف يتسبب له بمخاطر محتملة، يتسلم مراكز مهمة على صعيد سياسي واجتماعي، يميل للحياة العائلية، حساس وواع ومنتبه للخيال الغني والمثمر، يحب اللقاءات والتمتع بثقافة عامة ويحب الموسيقا، هذا العام مشروع في قطاع مهني جديد، ارتباط ومشروع شراكة عاطفية للبعض، وللبعض وضع حد للخلافات السابقة، مال مشترك مع أشخاص ذات صلة بشركة أو وصية، احتمال حدوث قضية قضائية لاستعادة حق شرعي بميراث.

الحمل: قبل الظهر محظوظ، تغيير وتنويع، بعيد عن المحظورات، خذ وقتك للاصغاء للاخرين، تبدو متحمس ومتسرع، بعد الظهر تطلع على أفكار جديدة وفي اليومين المقبلين ووجهة نظر تستحق التوقف، قدم مساعدة بعيد عن الانانية، تراكم أعمال وضغوطات، حلول شخصية أو مهنية اوصحية، انتبه على الغذاء.

الثور: تنتظر خبر من العائلة أو اهتمام لتلعب دور الوسيط مع عائلتك، كن متحفظ، احتمال ظهور بعض المشاكل المنزلية، بانتقال القمر للعذراء تستعيد قوتك، وتشعر بالراحة، وتحصل على مساعدة من قريب أو أحد الوالدين، التطورات لمصلحتك، مساء سهرة ولهو، تعزز من قدراتك الرومنسية.

الجوزاء: قبل الظهر الأجواء فيها تهور وعصبية، تسمع خبر، تنقل، شراء أغراض جديدة، استقبال زائرين، ابتعد عن العناد خاصة في المسائل الشخصية.

السرطان: محظوظ، ربح، تسمع خبر بأمور مالية، حدثك ممتاز، تلتقط فرصة استثنائية، صدف جميلة ولقاءات، تعمل بدون توقف، تستفيد من بعض الظروف والعروض المميزة، تقدير وترحيب لليومين القادمين.

الأسد: القمر عندك، انفتاح وأفكار جديدة، مفاجأة بمجال مالي أو مهني، مفاجآت جميلة، هدايا، التفاتة جميلة على الصعيد الشخصي، ادرس كل التفاصيل والاحداث القادمة صحح اذا لزم الأمر.

العذراء: يومين متعبين، انتبه لاتضخم الامور، احذر من الاحتكاكات والمشاكل، واعتمد سلوك هادئ، بعد الظهر يصل القمر لبرجك، تعبر عن نفسك بطريقة خاصة، تعوض عن الفترة الماضية، منفتح، مشرق، حل سحري مساءً.

الميزان: يومين جميلين، قبل الظهر تعوض عن تأخير سابق عن طريق مجموعة كبيرة أو شأن عام، تلتقي بجماعات، صدفة محتمل ان تكون جيدة لكن لانتقال القمر للعذراء مساء انتبه من الانزواء والانسحاب، قد تواجه بعض المشككين، كن هادئ ولا تتطرف بأي موقف، انتبه لصحتك.

العقرب: يزيد تعنتك وتتشبث بالآراء، تمتع بالليونة، منافسين قد يصوبون تجاهك، أو يشوهون سمعتك، احتمال فرصة عمل تتطور بشكل ملفت، بانتقال القمر للعذراء تكثر الاجتماعات والعلاقات، فرص عاطفية، تتصاعد شعبيتك.

القوس: الحظ يرافق خطواتك قبل الظهر، تخوط تجربة أو تذهب لأماكن بعيدة، استقبال أشخاص من أماكن بعيدة، ترتب اوراقك، بانتقال القمر للعذراء انتبه من مسؤولية جديدة، يكون لها علاقة بمهنتك، لاتتكلم بفوقية، انتبه لمكانتك ومن الحماس المتطرف، اهتم بالتفاصيل ولاتتسرع.

الجدي: قبل الظهر تسوية، تناقش قضايا مالية، ابتعد عن التشدد، مناورات، فواتير واستحقاقات، يساعدك القمر بانتقاله لصديقك العذراء، تخوض تجربة جديدة، فترة مميزة تبدأ بعض الظهر.

الدلو: قبل الظهر ركز على الشراكة، قد تشاطر شريكك هم أو مشروع وتقدم له النصيحة، تسوية مشكلة مع العائلة أو الشركاء، يجب أن تكون هادئ، بانتقال القمر للعذراء تدفع فواتير واستحقاقات، محاسبة جديدة، ابتعد عن الفضول، بحث شأن مالي للعائلة، زيارات، تعيش بعض الذكريات القديمة، تغييرات مساءً.

الحوت: قبل الظهر دبلوماسي، لا تعرض مشاريعك للخطر، اطلب مساعدة لتنجز اعمالك، بعد الظهر الوضع افضل ليومين مقبلين يرفع الحصار عن اعمال، تشعر بالانفراج، تتحرك الامور، تسوية سوء تفاهم مع الزوج أو الشريك، تقوم بمبادرة، تجنب النزاعات، فكر جيدا، أطوي صفحة الماضي، للبعض اشتراك مع طرف آخر أو عقد اشتراك.