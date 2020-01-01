"ترامب" يهاجم الصين من جديد

جهينة نيوز:

جدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اتهامه للصين بالتسبب في جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلاً إن الفيروس "هدية سيئة" من بكين.

وقال ترامب في تغريدة له اليوم الخميس على تويتر: (في جميع أنحاء العالم، قدمت الصين فيروس كورونا وهي (هدية) سيئة للغاية من الصين، إلى جميع عائلات والأصدقاء الذين توفوا، أود أن أقدم تعاطفي القلبي وحبي لكل ما يمثله هؤلاء العظماء ويمثلونه، الله معكم).

وأودى فيروس كورونا بحياة 102241 شخص بالولايات المتحدة منذ ظهوره، وأصاب قرابة مليون و750 ألف شخص.

كما تجاوز عدد الإصابات على مستوى العالم 5.7 مليون إصابة، وسُجلت أكثر من 352 ألف وفاة منذ بدء التفشي في الصين أواخر العام الماضي، ووصوله إلى العديد من دول العالم حيث اتخذت الدول إجراءات وقائية واحترازية للسيطرة على انتشاره.