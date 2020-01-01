دشنت عشرات الزوارق السريعة .. إيران تعتزم تصنيع سفينتين حربيتين باسم سليماني والمهندس

جهينة نيوز:

أعلن قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري عن خطط لتصنيع سفينتين حربيتين جديدتين باسم الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

وأوضح تنكسيري في تصريح اليوم أن السفينة الحربية باسم سليماني سيكون طولها 65 متراً وهي قادرة على نقل المروحيات مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تصميمها النهائي خلال فترة قصيرة على أن يبدأ بتصنيعها قريباً.

ولفت تنكسيري إلى أنه تم كذلك الانتهاء من تصميم سفينة حربية أخرى سيطلق عليها اسم “المهندس” حيث سيتم البدء قريباً بعملية تصنيعها في أحد مصانع القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني.

وكان 112 زورقاً حربياً سريعاً مصنعاً من قبل منظمة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية انضم اليوم إلى القوة البحرية للحرس الثوري وقال وزير الدفاع العميد أمير حاتمي في كلمة خلال المراسم التي أقيمت في ميناء بندر عباس.. إن تصنيع وتسليم الزوارق الحربية الجديدة سيعزز القوة القتالية والمناورة للقوات المسلحة في المياه الإقليمية الإيرانية وخاصة في الخليج ومضيق هرمز الاستراتيجى.