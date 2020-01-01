إصابة أربعة أطفال بانفجار قنبلة ألقاها مجهولون على أحد المنازل بمدينة الشدادي بريف الحسكة

الخميس, 28 أيار 2020 الساعة 20:01 | شؤون محلية, أخبار محلية

إصابة أربعة أطفال بانفجار قنبلة ألقاها مجهولون على أحد المنازل بمدينة الشدادي بريف الحسكة

جهينة نيوز:

أصيب أربعة أطفال بجروح متفاوتة جراء انفجار قنبلة يدوية ألقاها مجهولون على أحد المنازل في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

وذكرت مصادر أهلية أن “مجهولين يستقلون دراجة نارية قاموا بإلقاء قنبلة على أحد المنازل في الحي الشمالي بمدينة الشدادي ما أدى إلى إصابة أربعة أطفال بينهم إصابتان خطيرتان تم إسعافهما إلى أحد المشافي بمدينة الحسكة لتلقي العلاج”.

وأشارت المصادر إلى أن “ثلاثة من الأطفال المصابين هم من السكان الجدد بالمنطقة وتتراوح أعمارهم بين 3 و 15عاماً”.

وأصيب رجل وابنه بجروح في الخامس عشر من الشهر الجاري بانفجار دراجة مفخخة في مدينة الشدادي.


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