سورية تعلن عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

اعلنت وزارة الصحة في سورية عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات المثبة الى 122 اصابة.

و ذكرت وزارة الصحة في بيان لها تلقت جهينة نيوز نسخة منه انه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص قادم من الكويت مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 122 إصابة.

و يذكر ان سورية سجلت وفاة اربع حالات من الحالات المسجلة و شفاء 43 حالة حتى الآن.

يشار إلى أنه وفق وزارة الصحة لم تسجل أي إصابة محلية بالفيروس منذ بداية الشهر الجاري بينما سجلت أول اصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.