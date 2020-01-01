الجيش الليبي يقصف مستودع ذخيرة تستخدمه ميليشيات طرابلس

جهينة نيوز:

أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم الخميس، أنه قصف تجمع للميليشيات والمرتزقة في معسكر الرحبة تاجوراء بمدينة طرابلس، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميلشيات والمرتزقة، حيث استهدف القصف مخزن للذخيرة كانت تستخدمه الميليشيات والمرتزقة الموالين لها.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء "أحمد المسماري"، أن الميليشيات تتخذ من المدنيين دروع بشرية في محور عين زارة، محذراً المدنيين من العودة إلى تلك المنطقة في الوقت الراهن، كما أوضح أن محاور طرابلس تشهد اشتباكات قوية بين عناصر الجيش والميليشيات والمرتزقة، قائلا: (أبلغني المقاتلون أن الميليشيات في محور عين زارة تدخل الأسر إلى منازلهم لاتخاذهم دروعا بشرية، أو لمنع قواتنا من التحرك هناك).

وكان المسماري قد أشار إلى أن قوات الجيش الليبي صدت هجوم على طريق المطار وكبدت الميليشيات خسائر، مضيفا أن قوات الجيش تتقدم باتجاه الكاريزما وشمال هذا المحور، أما محور الهيرة فقد شهد قتال عنيف، تقدمت خلاله القوات لمحاور أخرى ودحرت العدو.