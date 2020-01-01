مجلس الاتحاد الروسي: العقوبات الأميركية لن تؤثر على التعاون بين روسيا وإيران

جهينة نيوز:

أكد مجلس الاتحاد الروسي أنّ موسكو لديها الحق في أن تقرر ما إذا كانت تريد التعاون مع إيران، مشيراً إلى أنّ العقوبات الأميركية لن تؤثر في التعاون بين البلدين.

وقال "فلاديمير جاباروف" النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية، إن العقوبات الاميركية لن تؤثر في التعاون بين روسيا وإيران، وستستمر روسيا بالتعاون مع إيران على الرغم من قرارات واشنطن، مُضيفاً أن أميركا تدفع إيران للخروج من الاتفاق النووي، وتستفزها لصنع قنبلة نووية، وهذا خطأ واشنطن، ومؤكداً أن روسيا قوة ذات سيادة مطلقة وذاتية الاكتفاء، ولديها الحق في اتخاذ القرار.

وتساءل جاباروف: (لماذا يجب أن نخاف من العقوبات؟ نعم، هي لدينا بالفعل، ونحن في حيرة فعلاً، بسبب الوقت والسبب الذي فرضت فيه، وسيتم فرض العقوبات بغض النظر عن كيفية تصرف روسيا، لذلك أعتقد أنه يجب ألا نولي اهتماماً لهذه الصرخات من واشنطن، وأن نتابع بسياستنا تجاه إيران).

يأتي ذلك في حين أعلن وزير الخارجية الأميركي "مايك بومبيو" أن واشنطن قررت فرض عقوبات على اثنين من العلماء الإيرانيين، لعلاقتهما ببرنامج التخصيب النووي، وهما "مجيد أغائي" و"أمجد ساسغار".