إيران تتخذ قراراً بشأن "قاسم سليماني"

جهينة نيوز:

أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية اللواء "علي رضا تنغسيري"، أن بلاده تعمل حالياً على تصميم سفينتين عسكريتين واحدة ستحمل اسم "قاسم سليماني" والثانية ستكون باسم "أبومهدي المهندس"، وستكونان مزودتان بمنصة لهبوط وإقلاع المروحيات.

وأشار تنغسيري في تصريح له اليوم الأربعاء إلى أنه تم تسلم مجموعة كبيرة من الزوارق البحرية السريعة، تضم 112 زورقا هجوميا قاذفا للصواريخ من طراز ذوالفقار وحيدر وميعاد، مُضيفاً أنه يتم توفير وإنتاج أكثر من 95٪ من الاحتياجات الأساسية لهذه القوة محلياً، وأن الزوارق "ستزيد القوة الهجومية للقوات البحرية في الحرس الثوري في مياه الخليج.

وقال قائد القوات البحرية الإيرانية إن الزوارق الجديدة ستتواجد إلى جانب الأمريكان أينما حلوا، مشدداً على أن الأمريكيين سيشعرون بوجود الحرس الإيراني أكثر مستقبلا، وأضاف: (نحن نأخذ التهديدات الأمريكية على محمل الجد، لا نخشى الموت، ومستعدون للتضحية، وسنوجه صفعة للعدو في أي مواجهة).

وحذر المجتمع الدولي في وقت سابق من مغبة التوترات في مياه الخليج العربي، وذلك بعد توالي التصعيدات من قبل الجانبين الإيراني والأمريكي.