5 عربات للاحتلال الأميركي تدخل محطة "غونة" النفطية ببادية الحسكة

جهينة نيوز

أكدت مصادر أهلية ان خمس عربات عسكرية مصفّحة تابعة للاحتلال الاميركي دخلت اليوم الخميس إلى موقع محطة “غونة” النفطي، في بادية الحسكة الجنوبية الشرقية والتابعة لمديرية حقول نفط الجبسة في منطقة الشدادي.

وذكرت المصادر لـ”الوطن” أن العربات دخلت إلى المحطة النفطية صباح اليوم بحماية طائرات حوامة تابعة للاحتلال الاميركي.

وأوضحت أن العربات كان بداخلها عدد من جنود الاحتلال الأميركي، وبعد دخولهم إلى مبنى المحطة قاموا باستجواب العاملين فيها، واستفسروا عن آلية سير العمل ومواعيد جداول المناوبات وانتاج المحطة اليومي.

وفي سياق آخر وحسبما تحدثت مصادر أهلية أيضاً لـ”الوطن”، قام الأهالي في قرية الحنة الشرقية التابعة لمدينة الشدادي بمنع آليتين عسكريتين و”بيك أب” دفع رباعي تتبع لـميليشيا “قسد” من الدخول الى القرية، وطردها من محيطها قبل الدخول إليها.

وأوضحت أن “قسد” تهدف من وراء ذلك إلى البحث عن مطلوبين منشقين من المدنيين عن صفوف الميليشيا التي تعمل ضمن إمرة قوات الاحتلال الأميركي.

وأكدت المصادر، تكرار مثل هذه الحالات في عدة مناطق بريف الحسكة.

وأشارت المصادر إلى أن دخول عربات الاحتلال الأميركي إلى مواقع النفط والغاز التابعة لمديرية حقول الجبسة، ازدادت خلال الفترة الأخيرة، وذلك من المعابر غير الشرعية مع العراق ومن مقر القاعدة العسكرية غير الشرعية التابعة لهم بمدينة الشدادي.

وأشارت إلى أن العربات تقوم بالتجوال في محيط تلك المواقع، قبل أن تتجه شرقاً باتجاه محور مناطق رجم الصليبي والحسو ورجم العيال على امتداد الحدود السورية- العراقية.