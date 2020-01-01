الكويت تسجل أكبر عدد يومي لحالات التعافي من كورونا

جهينة نيوز

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح الخميس شفاء 752 شخصا من فيروس كورونا المستجد وهو أعلى عدد يومي لحالات التعافي يتم تسجليه منذ تفشي الفيروس في البلاد قبل ثلاثة أشهر.

وأصبح العدد الإجمالي لحالات الشفاء من وباء "كوفيد-19" في الكويت هو 8698 بحسب وزارة الصحة الكويتية.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي إلى 24 ألفا و112 حالة.

وكان وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح قال الثلاثاء إن بلاده ستستبدل حظر التجول الشامل، الذي فرضته السلطات اعتبارا من 10 إلى 30 ايار، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بآخر جزئي.

وأوضح أنه "سيتم تخفيفه (الحظر) تدريجيا، لافتا إلى أن لفرق الفنية تعمل (حاليا) لوضع الملامح الأخيرة للعودة للحياة (الطبيعية)"، آخذة في الاعتبار القواعد الصحية.

ونوه حينها إلى أن تفاصيل الحظر الجزئي الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من 31 ايار، سيتم الإعلان عنها اليوم الخميس.