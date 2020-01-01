ايران: تسجيل 2258 اصابة جديدة بكورونا وتعافي نحو 113 الفا

الخميس, 28 أيار 2020 الساعة 13:59 | منوعات, صحة

ايران: تسجيل 2258 اصابة جديدة بكورونا وتعافي نحو 113 الفا

جهينة نيوز

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 143849 والمتعافين 112988 والمتوفين 7627 شخصا.

وقال جهانبور في تصريح له اليوم الخميس نقلته وكالة فارس انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2258 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 143849 شخصا من ضمنهم 2543 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضاف، ان عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان 112988 شخصا فيما تم تسجيل 63 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضیة ليرتفع عدد المتوفين بسبب المرض الى 7627 شخصا.

واوضح بانه تم لحد الان اجراء 876492 عملية اختبار للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".


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