مباريات الليغا متاحة مجانا للبعض فقط في إسبانيا

الخميس, 28 أيار 2020 الساعة 13:57 | رياضة, كرة القدم

مباريات الليغا متاحة مجانا للبعض فقط في إسبانيا

جهينة نيوز

أعلنت رابطة الليغا الإسبانية بأن ما تبقى في مباريات الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي ستكون متاحة مجانا لبعض الأماكن في إسبانيا.

وقالت الرابطة في تغريدة نشرتها على "تويتر" أن المقيمين في دور المسنين والرعاية الصحية للمتقاعدين، سيكون بإمكانهم متابعة مباريات البطولة مجانا في هذه المراكز.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز" قد أعلن السبت الفائت، عن موعد عودة بطولة الليغا في الثامن من شهر حزيران المقبل، بعد توقفها لأكثر من شهرين بسبب إجراءات الحجر الصحي المتخذة في إسبانيا.

وتشتد المنافسة بين برشلونة متصدر ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة، وغريمه التقليدي ريال مدريد المتأخر عنه بفارق نقطتين، مع تبقي 11 مرحلة من عمر الدوري، الذي من المقرر أن ينتهي في 19 من شهر تموز القادم.


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