ليفربول يحسم موقفه من التعاقد مع فيرنر

جهينة نيوز

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قرر الانسحاب لأسباب مالية، من المفاوضات لضم مهاجم لايبزيغ، الدولي الألماني تيمو فيرنر.

وذكرت الصحيفة أن الفريق الإنجليزي، لن يتعاقد مع فيرنر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لأن لايبزيغ غير مستعد للتفاوض لبيع مهاجمه، بأقل من 55 مليون يورو.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق، عن عرض ليفربول على فيرنر عقدا لمدة خمس سنوات وراتبا قدره 10 ملايين يورو سنويا (بما في ذلك المكافآت)، كما أشارت إلى أن المهاجم الألماني هو الخيار الأول لمدرب ليفربول، يورغن كلوب، في سوق الانتقالات المقبلة.

ويبلغ فيرنر 24 عاما، ويلعب في لايبزيغ منذ 2016، ويرتبط بعقد مع الفريق الألماني يمتد حتى العام 2023.

ويقدر موقع "Transfermarkt" المختص في أسعار اللاعبين، القيمة السوقية لفيرنر، بنحو 64 مليون يورو.

ويحتل فيرنر حاليا، المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الألماني لكرة القدم، برصيد 24 هدفا، سجلها في 28 مباراة.

وعلى الصعيد الدولي، خاض مع المنتخب الألماني 29 مباراة، سجل خلالها 11 هدفا، وتوج مع "المانشافت" ببطولة كأس القارات التي استضافتها روسيا في العام 2017.