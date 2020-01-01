الخطوط الجوية الكويتية بصدد تسريح 1500 موظف دفعة واحدة

جهينة نيوز:

تعتزم الخطوط الجوية الكويتية تسريح 1500 موظف أجنبي من العاملين لديها، في ظل الصعوبات التي تواجهها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت جريدة "القبس" الكويتية أن الشركة لديها حالياً 6 آلاف عامل منهم ألف كويتي فقط، وأن عملية التسريح لن تشمل الكويتيين ولا الخليجيين العاملين بالشركة، ولا المتزوجين من كويتيين أو كويتيات، مُضيفةً أنه جرى تشكيل لجنة من الإدارة العليا ومن نقابة العاملين بالشركة لمتابعة تنفيذ خطة تخفيض عدد الموظفين الأجانب، بعد أن اتخذ الرئيس التنفيذي القرار في هذا الشأن.

ويأتي ذلك وفقا لخطة تعتزم الشركة تنفيذها حالياً، بعد أن توقفت عملياتها منذ اتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا في مارس الماضي.

وتعد شركات الطيران والسياحة الأكثر تضررا من جائحة كورونا بسبب الإجراءات المفروضة لاحتواء تفشي الفيروس.