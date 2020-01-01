اتفاق إسرائيلي - مصري " طاقوي " يلوح في الأفق

جهينة نيوز:

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، عن اتفاق مصري إسرائيلي لعقد لقاء خاص لمنتدى "غاز شرق البحر الأبيض المتوسط".

وذكر موقع هيئة البث الإسرائيلي أن وزيري الطاقة المصري "طارق الملا"، أجرى اتصالاً هاتفياً بوزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "يوفال شتاينيتس"، وهنأه بمناسبة توليه حقيبة الطاقة في الحكومة الجديدة واتفقا على عقد لقاء لمنتدى غاز شرق المتوسط قريباً.

وأشار الموقع إلى أن الاتصال ركز على بحث مواصلة التنسيق الإقليمي فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، بعد أن توقفت هذه المباحثات بسبب جائحة كورونا، مُضيفاً أن وزيري الخارجية من الجانبين "جابي أشكنازي" و"سامح شكري" أجريا محادثات هاتفية أمس الأربعاء، دون أن يفصح عن فحوى المكالمة.

وتأسس منتدى غاز شرق المتوسط في شهر كانون الثاني من عام 2019، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة ويهدف لتنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة، حيث أن أعضاء المنتدى حاليا هم مصر وقبرص وكيان الاحتلال واليونان وإيطاليا، كما يشارك ممثلون عن دول أخرى من بينها فلسطين والأردن في الاجتماعات.