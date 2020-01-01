"بالوتيلي" يواصل الاستهتار

جهينة نيوز

يُتابع اللاعب الإيطالي "ماريو بالوتيلي" مسيرة طيشه واستهتاره، إذ يستعد للرحيل عن ناديه الحالي بريشيا الإيطالي الصيف المقبل، بسبب سلوكيات غير مقبولة كان آخرها التخلف عن العودة للتدريبات لمدة 10 أيام.

ويرتبط بالوتيلي بالانتقال إلى الدوري البرازيلي خلال الصيف الجاري، حيث أكد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن وكيل أعماله "مينو رايولا" بدأ في محادثات مع أندية برازيلية لانتقال اللاعب لأحدها في الصيف، فيما أشارت تقارير إلى أن فاسكو دي غاما هو الأكثر اهتماما بالحصول على خدماته.

بالوتيلي الذي فشل في إظهار الالتزام مع أندية عدة أبرزها مانشستر سيتي وليفربول في إنجلترا وميلان وإنتر ميلانو في إيطاليا، اشتكى من الحجر المنزلي خلال الأشهر الأخيرة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه قضى معظم وقته وحيداً فى بيته.

وكان المهاجم الإيطالي انضم إلى نادي مسقط رأسه الصيف الماضي بعقد يمتد 3 سنوات، لكن رئيس النادي قرر -بحسب تقارير إعلامية- إنهاء التعاقد بالتراضي قبل عامين من انتهائه.

وغاب بالوتيلي (29 عاما) عن تدريبات الفريق لمدة 10 أيام، وكان آخر غياباته الثلاثاء بحجة معاناته مشاكل في الجهاز الهضمي، لكنه حضر إلى المران يوم الأربعاء.