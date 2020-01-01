المسجد الأقصى يفتح أبوابه الأحد المقبل ضمن شروط وتعليمات!

جهينة نيوز

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى اليوم الخميس عن فتح جميع أبواب المسجد اعتبارا من يوم الأحد القادم.

ودعت دائرة الأوقاف في بيان نشر على موقع روسيا اليوم جميع المصلين ورواد المسجد الأقصى إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات الطبية الصادرة عن وزارة الصحة لمنع تفشي فيروس كورونا، وأهم ما فيها:

- التزام كل مصل بالكمامة وإحضار سجادة للصلاة.

- خضوع كل مصل لفحص الحرارة أثناء الدخول للمسجد.

- الأخذ بسياسة التباعد وعدم الاحتكاك حال الدخول والخروج من المسجد وأثناء أداء الصلاة.

- الالتزام بالخطوط والأماكن التي وضعتها دائرة الأوقاف الإسلامية لتأدية الصلاة سواء الأماكن المسقوفة أو في الساحات.

- الاهتمام بالنظافة المطلقة في المسجد الأقصى المبارك بشكل عام وفي أماكن الوضوء والحمامات بشكل خاص.