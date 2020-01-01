شركة "بوينغ" تبدأ إجراءات تسريح موظفيها

جهينة نيوز:

أبلغت شركة الطيران الأمريكية "بوينغ" العاملين فيها، برسالة عبر البريد الالكتروني اليوم الأربعاء، تخبرهم فيها أن الشركة ستخطر 6770 عامل من موظفيها في الولايات المتحدة بالاستغناء عنهم، إضافةً إلى أن الشركة تخطط لتسريح بضعة آلاف آخرين في الأشهر القليلة القادمة.

وقالت الشركة أيضا إنها وافقت على تسريح طوعي لخمسة آلاف و520 من موظفيها في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنهم سيغادرون بوينغ في الأسابيع المقبلة.

وكانت بوينغ أعلنت في شهر نيسان الماضي، أنها ستخفض قوتها العاملة حول العالم البالغة 160 ألف، بنسبة 10 في المئة هذا العام، حيث تتحرك لخفض التكاليف بينما تواجه هبوطاً في الطلب على السفر جواً بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.