التحالف الدولي ينفي نقله منظومات "باتريوت" إلى سوريا

جهينة نيوز:

نفى التحالف الدولي غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، التقارير الإعلامية حول نقل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى سوريا.

وجاء ذلك في منشور على صفحة التحالف في تويتر، الذي يحتوي على تغريدة قناة تلفزيونية مع صورة لنظام الدفاع الجوي في صحراء ما، حيث يتضمن المنشور: (المزيد من الأخبار المزيفة في سوريا. لا يوجد أي أنظمة دفاع جوي باتريوت في سوريا. في هذه التغريدات هناك صورة من بلد آخر).

وكان العسكريون الأمريكيون نقلوا معدات إضافية وأبراج للاتصالات المتنقلة [الهواتف المحمولة] إلى قواعدهم في محافظة الحسكة، بدورها، أفادت قناة "الغدير" العراقية، بأن الولايات المتحدة نقلت أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى منطقة حقول النفط في محافظة دير الزور السورية شرقي البلاد.