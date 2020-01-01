ارتفاع أسعار الذهب

جهينة نيوز

تعافت أسعار الذهب اليوم بعد أن لامست أدنى مستوى في أسبوعين خلال الجلسة السابقة بعد تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين فيما تلقت الأسعار الدعم أيضاً من ضخ بنوك مركزية وحكومات لأموال لتخفيف تبعات جائحة كورونا.

وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 6ر0 بالمئة إلى 67ر1718 دولاراً للأوقية كما صعد في العقود الأمريكية الآجلة 4ر0 بالمئة إلى 70ر1717 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاديوم 8ر1 بالمئة إلى 79ر1970 دولاراً للأوقية والبلاتين 1ر2 بالمئة إلى 46ر836 دولاراً فيما استقرت الفضة عند29ر17 دولاراً.