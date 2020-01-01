الاحتلال التركي يسرق محصول القمح في رأس العين وتل أبيض

جهينة نيوز:

أفاد مراسلنا نقلا عن سكان محليون دخول عشرات الآليات الزراعية من الجانب الاحتلال التركي إلى المنطقة الممتدة بين رأس العين وتل أبيض والتي تخضع لسيطرة القوات احتلال التركي وفصائل المعارضة المسلحة الموالية لها.

و نقل عن مصادر مطلعة إن ما يقارب /٥٠/ حصادة زراعية معظمها من طراز "كلايسون"، دخلت الأراضي السورية من خلال المعبر الحدودي المشترك مع مدينة تل أبيض.

وأشارت المصادر إلى أن نحو /30/ حصادة منها توجهت إلى مناطق ريف رأس العين ، وذلك استعداداً لجني محصول القمح في المنطقة.

وكان برفقة قافلة الحصادات القادمة من تركيا، عشرات الجرارات والشاحنات وعدد كبير من العمال لبدء موسم حصاد القمح في المنطقة الشمالية التي تسيطر عليها القوات الاحتلال التركي وفصائل المعارضة المسلحة بعد العملية العسكرية التركية المساة "نبع السلام" في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وسبب اجتياح الاحتلال التركي نهاية العام الماضي، نزوح ما يقارب الـ /٣٠٠/ ألف شخص من سكان منطقتي تل أبيض ورأس العين، تاركين خلفهم منازلهم ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية وغيرها من الممتلكات.