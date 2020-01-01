لافروف: الغرب يستخدم وباء كورونا لمعاقبة الدول المعارضة لسياساته

جهينة نيوز

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بعض الدول الغربية تستخدم وباء فيروس كورونا أداة لمعاقبة بعض الدول والحكومات المعارضة لسياساتها.

وقال لافروف في مقالة بصحيفة غلوبال تايمز الصينية: “لم يكن الجميع مستعدين لاختبار هذا النوع من الوباء وبعد اتحاد مؤقت لمواجهة هذا الخطر على البشرية عادت بعد فترة وجيزة الأساليب المفترسة الغربية ضد كل من يعارض سياستهم أو أهدافهم”.

وانتقد لافروف السياسات الغربية “المهينة” ضد كل من يحاول التعاون مع روسيا ويطلب الحصول على المساعدة الطبية منها لمكافحة فيروس كورونا بالرغم من خطورة الوضع الصحي وقال: “اتضح أن التضامن الأوروبي نموذج سيئ السمعة حيث ان حياة وصحة عشرات الآلاف من المواطنين العاديين ليست مهمة بالنسبة لهم”.

وأوضح لافروف أن الدول الأوروبية التي تزعم احترام حقوق الإنسان ترفض من جانب آخر تعاون حكومات ودول أخرى مع روسيا وتحاول منعها من خلال تطبيق قيود اقتصادية من جانب واحد على كل من يعارض سياساتها.

وشدد لافروف على أن الدول الغربية تحاول الاستفادة من الوضع الحالي لتعزيز المصالح “الأنانية الضيقة” وتسوية الحسابات مع المنافسين والمعارضين لها.