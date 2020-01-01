إعلامية مصرية تهرب من الاستديو في بث مباشر.. فيديو

جهينة نيوز

هربت الإعلامية المصرية لبنى عسل من استديو خلال بث برنامج بشكل مباشر وعلى مرأى ملايين المشاهدين.

وبثت قناة "الحياة" حلقة ثاني أيام العيد برنامج "الحياة اليوم" وكانت الحلقة مخصصة للقاء مع الممثلين والفنانين الذين قدموا برامج وعروضا رمضانية على نفس القناة.

وفي موقف طريف فرت الإعلامية المصرية لبنى عسل، من الاستوديو على الهواء مباشرة بسبب موقف حيوان أليف.

وكانت الحلقة حينها مخصصة لاستضافة الفنان إبراهيم السمان، الذي قدم برنامج "كريزي تاكسي"، وتطرقت معه إلى فقرة "النسناس بقاليلو" الذي استعان به في إحدى الحلقات.

حيث أحضر الفنان المصري النسناس الطريف إلى الأستوديو، وعندما حاولت الإعلامية لبنى عسل ممازحته تعلق بها على الفور بحيث لم تستطع السيطرة عليه ومنعه من مداعبتها، فقررت الهروب من الأستوديو.